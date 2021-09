28 positivi in Irpinia, da lunedì via libera alla terza dose

22 SHARES Condividi Tweet

In linea con le direttive regionali e nazionali sulla somministrazione della terza dose di vaccino, l’Asl di Avellino partirà lunedì 20 settembre 2021 con la somministrazione della “dose addizionale” presso i Centri vaccinali, in modalità Open day, per i soggetti trapiantati e immunocompromessi.

La dose addizionale di vaccino anti-Covid va somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose. Si intende come una dose aggiuntiva a completamento del ciclo vaccinale primario, per raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria.

La somministrazione della dose addizionale partirà dal 20 settembre 2021 presso tutti i punti vaccinali che, allo scopo, opereranno in modalità Open Day a partire dalle categorie di utenti classificabili secondo l’elenco sotto riportato quali soggetti “trapiantati o immunocompromessi”. I cittadini interessati potranno presentarsi, senza prenotazione, presso i centri vaccinali attivi in modalità Open day, dotati di tessera sanitaria e documentazione attestante lo stato di salute.

Il medico vaccinatore, accertato che è trascorso il periodo di almeno 28 giorni dalla seconda dose, dovrà valutare la documentazione presentata all’atto della vaccinazione, procedendo quindi alla somministrazione della dose di Pfizer o Moderna, in base alla disponibilità del farmaco prescindendo da quello somministrato precedentemente.

L’Azienda Sanitaria Locale comunica: su 592 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 28 persone:

– 4, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 1, residente nel comune di Avella;

– 4, residenti nel comune di Avellino;

– 3, residenti nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Flumeri;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 1, residente nel comune di Frigento;

– 1, residente nel comune di Lioni;

– 1, residente nel comune di Mercogliano;

– 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

– 1, residente nel comune di Roccabascerana;

– 1, residente nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo all’Esca;

– 1, residente nel comune di Serino;

– 3, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Torrioni.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

