Pochi tamponi dopo la domenica ma c’è un decesso. Presso il Polo ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 5 pazienti in Area Covid, di cui 0 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Si comunica che nella giornata di ieri 22 agosto è deceduta una 77enne di Nusco ricovera in Area Covid.

L’Azienda Sanitaria Locale comunica inoltre su 138 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 6 persone:

– 1, residente nel comune di Cairano;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Montella;

– 1, residente nel comune di Sant’Andrea di Conza.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

