A Lioni il 2D & 3D Animation Film Festival

18 SHARES Condividi Tweet

Il 2D & 3D Animation Film Festival è un festival internazionale per cortometraggi d’animazione fondato dal regista Giuseppe Rossi e organizzato dal Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto. Giunto quest’anno alla quarta edizione il festival si svolgerà nel magnifico anfiteatro comunale di Lioni (AV) domenica 20 agosto alle ore 21. L’evento è patrocinato dal Comune di Lioni, dal Forum Giovani di Lioni e dall’associazione La Prediletta.

La prima edizione del festival si svolse nel 2020 presso l’Abbazia del Goleto di Sant’Angelo dei Lombardi e fu uno dei primi eventi in presenza in Italia dopo il lockdown. In modo del tutto inaspettato parteciparono al bando di concorso oltre 1.000 cortometraggi da 79 nazioni diverse e dalle migliori scuole d’animazione al mondo come Gobelins, Cal Arts e il Centro Sperimentale di Cinematografia, inclusi 4 cortometraggi nominati agli Oscar. Tale numero e provenienza si è attestato anche nelle successive edizioni.

La selezione ufficiale di quest’anno è composta da 61 corti, divisi in 3 categorie. Il 20 agosto saranno proiettati i finalisti.

Le categorie competitive del festival sono:

-2D & 3D Animation

-2D Animation (per animazione tradizionale)

-3D Animation (per animazione al computer)

L’animazione 2D e 3D è quella che unisce le due tecniche. 3D che sembra 2D (nello stile di film come ‘Snoopy & Friends’, ‘Madagascar’, ‘Space Jam: New Legends’, ‘Spiderman: Un nuovo universo’, ‘Troppo Cattivi’) o 2D che sembra 3D (nello stile di Klaus).

Ogni anno il festival seleziona corti che, oltre ad avere buone capacità artistiche ed interpretative, mostrano sensibilità ed attenzione su tematiche sociali e ambientali, tra cui l’inquinamento, la violenza sulle donne, il cyberbullismo. Ad esempio quest’anno è degno di menzione per il difficile contesto politico-culturale da cui proviene il corto iraniano ‘The Sprayer’ di Farnoosh Abedi, che affronta il tema dell’ecologia. L’unico corto italiano finalista è ‘Western Tune’, diretto da Michele Assante e prodotto dall’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Alcuni autori saranno presenti al festival.

A fine serata saranno annunciati i vincitori dei premi tra cui Miglior Corto D’Animazione 2D & 3D, Miglior Corto D’Animazione 2D, Miglior Corto D’Animazione 3D, Miglior regia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Colonna Sonora e molti altri. Anche il pubblico potrà votare il proprio cortometraggio preferito per assegnare un premio attraverso una scheda che sarà distribuita a tutti gli spettatori presenti al festival.

I cortometraggi finalisti

2D & 3D ANIMATION

THE BRAVE LOCOMOTIVE

Andrew Pierce Chesworth

(Stati Uniti)

A COOKIE’S ADVENTURE

Jérémie Amicone, Alexis Bleusez, Iléana Borzan, Myriam Lecomte, Margot Lemasçon, Zoé Rivera, Romain Tersigni, Camille Triponney

(Francia)

MALACABRA

Marylou Bort, Mathilde Bourges, Hugo Florin, Jeremy Guibert, Valentine Miniot, Vincent Nogues, Axel Prukop, Pierre Segonds

(Francia)

SOUND OF LIGHT

Julia De Araujo, Coline Fagot, Marine Hubo, Laura Lucinus, Remer Alice, Renaud Lisa, Mangeot Chloé

(Francia)

VALSE À QUATRE MAINS

Camille Fourcade

(Francia)

WESTERN TUNE

Michele Assante

(Italia)

2D ANIMATION

THE DISCARDED

Uli Meyer

(Inghilterra)

REQUIEM

Deadbeat Animation

(Canada)

SNOWFLAKES

Sabrina Stoll

(Stati Uniti)

…TO THE SEA

Ishaan Thompson

(Canada)

3D ANIMATION

MATRIOCHKA

Lisa Chataigner, Joséphine Galvaing, Louis LéRin, Anna Renauldon, Aliette Riant, Alexis Seuru, Maxime Surget, Florian Verane

(Francia)

THE SPRAYER

Farnoosh Abedi

(Iran)

SWING TO THE MOON

Marie Bordessoule, Adriana Bouissie, Nadine De Boer, Elisa Drique, Chloé Lauzu, Vincent Levrero, Solenne Moreau

(Francia)

I Premi che saranno assegnati sono:

Miglior Cortometraggio d’Animazione 2D & 3D

Miglior Cortometraggio d’Animazione 2D

Miglior Cortometraggio d’Animazione 3D

Miglior Cortometraggio Studentesco

Miglior Regia

Miglior Sceneggiatura

Miglior Animazione dei Personaggi

Miglior Disegno dei Personaggi

Miglior Recitazione Vocale

Miglior Montaggio

Miglior Fotografia

Miglior Colonna Sonora Originale

Miglior Canzone Originale

Migliori Scenografie

Migliori Effetti Speciali

Miglior Sonoro

Rotaract Award

Premio del Pubblico

Lo spot della quarta edizione con le clip di alcuni corti: https://youtu.be/8rpcu_ZKBhQ

Per maggiori info sul festival vai su: giusepperossifilms.com

Condividi su: