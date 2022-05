18 SHARES Condividi Tweet

Il primo consiglio comunale dopo la morte del sindaco Ciriaco De Mita si terrà oggi alle 18.00. All’ordine del giorno aspetti già fissati pochi giorni prima della scomparsa della fascia tricolore, dal bilancio al piano delle alienazioni. Ma il consiglio di Nusco è molto atteso per capire come il vicesindaco Walter Vigilante vorrà portare l’ente verso le nuove elezioni: con quali programmi e in quale clima in particolare. Elezioni che si terranno al primo turno elettorale utile e al momento non è dato conoscere la data (molto probabilmente nel 2023).

Il Testo unico degli enti locali non prevede il commissariamento in caso di decesso del sindaco: questo è previsto solo per gravi motivi che a Nusco non sembrano esserci. Quindi si va avanti con la stessa maggioranza, al netto di una surroga che tuttavia non dovrebbe concretizzarsi oggi stando all’ordine del giorno.

