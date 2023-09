22 SHARES Condividi Tweet

E’ stata discussa ieri in Conferenza delle Regioni la bozza di disegno di legge della Giunta Regionale della Campania per l’abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina. La proposta è stata inserita all’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni. Quindi passerà all’approvazione del Consiglio Regionale.

“Siamo a livello di camorra sul numero chiuso a Medicina – aveva detto appena venerdì scorso il governatore Vincenzo De Luca -. Girano centinaia di milioni in operazione di puro affarismo, mi sono arrivate decine di lettere di sostegno da parte di ragazzi o ragazze o padri famiglie. Ogni anno ci sono 80.000 partecipanti per 15.000 posti in Italia, devono fare corsi da un luglio all’altro. Parliamo di corsi che costano decine di migliaia di euro e che vedono migliaia di ragazzi andare in cura psichiatrica per non aver superato i quiz, falsi, per entrare in medicina”, ha aggiunto De Luca.

