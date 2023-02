20 SHARES Condividi Tweet

Lutto nel mondo dei sindacato per la morte di Gerardo Ceres. Irpino, originario di Caposele, 60 anni, era dal 2017 il segretario generale della Cisl Salerno.

Iscritto alla Filca Cisl (Federazione dei lavoratori edili) di Salerno sin dal 1983: ha iniziato la sua attività sindacale nel 1987 come operatore della Filca Cisl di Avellino. Nel 2002 venne eletto segretario generale della Filca Cisl di Salerno e della Campania e nel 2008 entrò nella segreteria Cisl della Campania. Dal marzo 2017 divenne segretario della Cisl Salerno, riconfermandosi nel 2022 per un altro mandato.

Ma Gerardo Ceres in Alta Irpinia era noto anche per la sua sconfinata passione per la musica e la radio. Nella sua Caposele era stato, con gli amici di Radio Lontra, tra gli animatori della Festa della musica, appuntamento ormai consolidato dell’estate irpina.

Il cordoglio della Cisl Campania: “Oggi ci ha lasciato Gerardo Ceres, Segretario Generale della Cisl Salerno, sindacalista attento, arguto e sempre capace di leggere con lucidità il contesto. La Cisl della Campania perde un amico innanzitutto e con lui va via un pezzo di storia della nostra Organizzazione. Restano i ricordi del tempo di lavoro trascorso insieme, le parole semplici, concrete ed efficaci e le azioni conseguenti che sono state il segno di chi ha amato il suo lavoro e la Cisl. Noi non ti dimenticheremo mai”.

Ai familiari tutti le condoglianze della redazione di Irpiniapost.

