Addio a Mario Salzarulo, animatore territoriale e tanto altro

18 SHARES Condividi Tweet

Non ce l’ha fatta Mario Salzarulo. Troppo gravi i danni riportati nell’incidente di venerdì scorso sull’Ofantina. Un frontale tra Lioni e Nusco e il trasporto all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi. Dopo la Tac il trasferimento al Moscati di Avellino, ricoverato in terapia intensiva dove è morto sabato nella tarda serata.

Salzarulo scompare tragicamente all’età di 67 anni. Sociologo di Lioni, animatore territoriale e coordinatore del gruppo di azione locale Cilsi. Ma anche impegnato in politica. Uomo di infinite passioni. Quella per il teatro e la radio, con Radio popolare Lioni. Quella per i prodotti genuini del territorio irpino. È stato organizzatore di festival ed eventi culturali ad ampio raggio. Protagonista dell’esperienza post terremoto del Cresm. Aveva guidato il progetto per la costituzione del contrario di fiume dell’Alto Ofanto. Negli ultimi mesi stava collaborando alla costituzione dell’agenzia forestale dell’Alta Irpinia.

Era il fratello dell’ex sindaco di Lioni, Rodolfo Salzarulo. Alla moglie Annamaria, al figlio Manuel, al fratello Rodolfo e alla famiglia tutta, le condoglianze più sentite dalla redazione.

Condividi su: