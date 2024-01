22 SHARES Condividi Tweet

Si è spento a 75 anni negli Stati Uniti l’imprenditore Salvatore Salzarulo, originario di Lioni, da oltre quattro decenni punto di riferimento dell’industria casearia italiana oltreoceano. Emigrato a New York nel dopo terremoto, grazie alla presenza in America dello zio Giuseppe già impegnato in una piccola produzione di mozzarella, Salzarulo ha reso noto negli Usa il nome della sua cittadina natale legandolo indissolubilmente a quello della sua azienda.

“Lioni Latticini“, con lo stabilimento nel New Jersey e il punto vendita a Brooklyn, ha unito tradizione e innovazione, sapendo adattarsi al gusto americano senza dimenticare le origini, la qualità del Made in Italy e il rapporto personalizzato con ogni singolo cliente. Oggi “Lioni Latticini” è una delle più grandi industrie casearie americane ed è presente in 43 Stati. Numerosi i riconoscimenti ottenuti negli anni assieme allo zio Giuseppe, l’ultimo in ordine di tempo è l’Hall of Fame inductees della Specialty Food Association.

Ai familiari in Italia e America le condoglianze della redazione.

