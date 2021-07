16 SHARES Condividi Tweet

E’ morto stroncato da un infarto nella sua abitazione di Roma, a 44 anni, l’attore napoletano Libero De Rienzo. A ritrovarne il corpo un amico, preoccupato per le mancate risposte al telefono. Inutili i soccorsi dei sanitari, il corpo è stato sottoposto ad autopsia. Sul posto anche i carabinieri. Dopo i funerali (la cui data non è stata ancora fissata), la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma.

Di Rienzo aveva vinto il David di Donatello nel 2002 e nel 2006 aveva interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani nel film Fortpàsc di Marco Risi. Tra i suoi lavori successivi, ‘Smetto quando voglio’ (2014) e nel 2019 il film ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’.

Era nato nel quartiere popolare di Forcella, figlio di Fiore De Rienzo, inviato speciale della trasmissione “Chi l’ha visto?”. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nella seconda metà degli anni ’90. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni.

Condividi su: