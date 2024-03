Al ‘Gesualdo’ di Avellino arriva la magia di Arturo

18 SHARES Condividi Tweet

Sette stanze, oltre 60 personaggi, un unico grande artista, camaleontico e visionario. Il “Solo” capace di interpretare così tanti ruoli in un unico e straordinario spettacolo. Sabato, 23 marzo, alle ore 21, al Teatro “Carlo Gesualdo” arriva Arturo Brachetti con “Solo – The Legend of quick change”, un varietà surrealista e funambolico, un magico viaggio nella mente e nell’arte di uno degli artisti più eclettici del panorama nazionale.

Arturo Brachetti aprirà al suo affezionato pubblico le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie. Una casa al di là dello spazio e del tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere. È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni, i desideri e le emozioni più recondite.

Con Brachetti gli spettatori saranno proiettati in un mondo fatto di ricordi e fantasie condivise, in una scatola magica dalla quale decine e decine di personaggi prenderanno vita grazie alla magia di un maestro dell’imprevedibile. Biglietti ancora in vendita su TicketOne al seguente link https://www.ticketone.it/component/seatmap/?evid=18083923

