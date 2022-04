Amministrative Grottaminarda, scontro sul sindaco tra Pd locale e provinciale

20 SHARES Condividi Tweet

“In seguito al confronto che si è tenuto presso la sede della federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino, alla presenza del segretario provinciale Nello Pizza e dei riferimenti locali, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, a Grottaminarda si è deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Marcantonio Spera, indicazione sulla quale si ritrova il partito locale e che trova la condivisione del partito provinciale. Il ruolo strategico e baricentrico di Grottaminarda, alla luce delle prossime sfide che attendono questo pezzo di territorio della provincia di Avellino, impone scelte di alto profilo funzionali alla selezione di una classe dirigente e di amministratori che sappiano essere all’altezza di questa fase così importante per lo sviluppo dell’Irpinia. L’indicazione di Marcantonio Spera, con il gruppo che intorno alla sua figura si sta costruendo, è totalmente in linea con questa esigenza”. E’ quanto si legge in una nota della segreteria provinciale del Partito Democratico.

LA REPLICA DEL CIRCOLO PD DI GROTTAMINARDA – “Il circolo Pd di Grottaminarda tiene a precisare che – allo stato attuale delle cose – non sostiene ufficialmente nessun candidato. Ritrovare su comunicati stampa ufficiali un possibile nome che viene definito “indicazione sulla quale si ritrova il partito locale” è un’affermazione che non corrisponde alla verità dei fatti. Chi anima davvero questo circolo, da oltre dieci anni, non ci sta ad accettare comunicati auto-confezionati, in accelerazione, da qualcuno che non tiene conto del contesto di riferimento né si è preoccupato di tastare gli umori della cittadinanza. Soprattutto non è immaginabile, dopo tutto il lavoro svolto sotto e per questo simbolo, sostenere acriticamente candidature non corroborate nemmeno da effettive iscrizioni al partito.

Notizie di sostegni immaginati ci arrivano, infatti, mentre si è a lavoro per la candidatura di Antonella Meninno o Valentino Meninno. Tutto è ancora da definire, certamente, ma simili colpi di mano sono solo il segno di una consapevole estrema debolezza, di fronte al fallimento della propria iniziativa. È a Grottaminarda che si vota, non accetteremo lo stesso scenario poco limpido che si è verificato nel capoluogo. Le difficoltà non si superano in velocità, ma in resistenza”.

Condividi su: