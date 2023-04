Aquilonia, De Vito in lista con Lotrecchiano

14 SHARES Condividi Tweet

Il sindaco uscente Giancarlo De Vito, attuale presidente della Città dell’Alta Irpinia, non si ricandida per la fascia tricolore. Ad Aquilonia, infatti, la sfida elettorale del 14 e 15 maggio è tra Antonio Caputo e Massimiliano Lotrecchiano. Proprio con quest’ultimo è in lizza per un posto da consigliere De Vito.

Lista PATTO PER AQUILONIA con Antonio Caputo sindaco:

Eleonora D’Agostino, Vito Altieri, Egidio Ciliento, Peppino Daniele, Francesco Di Prenda, Matteo Generoso Di Salvo, Antonello Famiglietti, Vito Luongo, Mirko Mesce, Vito Pastore.

Lista PARTECIPAZIONE POPOLARE con Massimiliano Lotrecchiano sindaco:

Lello Gala, Michele Di Pippa, Giancarlo De Vito, Giuseppe Tartaglia detto Filippetto, Angela Maglione, Daniele Gala, Massimo Coppola, Luigi Arcangelo Tartaglia, Sergio Iannece, Armando Di Rienzo.

