16 SHARES Condividi Tweet

Venerdì e sabato, fino alle 12.00, i giorni utili per depositare le liste nei comuni chiamati al voto. In Irpinia sono 17 le realtà che rinnoveranno sindaco e consiglio comunale. E’ una tornata sentita soprattutto in Alta Irpinia, dove sono 7 i comuni alle urne il prossimo 14 e 15 maggio, a cui si aggiunge Volturara Irpina, che va al voto anticipato dopo il commissariamento.

Due giorni alla presentazione e pochissime certezze. Un dato comune a molti paesi è la difficoltà nella composizione delle liste. Candidati a sindaco non mancano, ma in qualche contesto mancano più che altro i candidati alla carica di consigliere.

Ad Aquilonia Antonio Caputo ha ufficializzato da settimane la volontà di riprovarci. L’esponente dell’opposizione, che si presenta con la sua e con un’altra compagine nel segno del Patto per Aquilonia, non conosce ancora il nome degli avversari. C’è curiosità per il ruolo dell’uscente Giancarlo De Vito, attuale presidente del Progetto Pilota dell’Alta Irpinia.

Fermento ma ancora incertezza a Sant’Angelo dei Lombardi, dove sarebbero almeno tre i gruppi che hanno manifestato l’intenzione di correre per il Municipio. C’è una parte della maggioranza uscente (il sindaco Marco Marandino non proverà il bis per la fascia tricolore in ogni caso) e ci sono i due gruppi dell’opposizione (che si era divisa l’anno scorso). Ma i colloqui con e tra altri esponenti della società civile, tra nuovi elementi ed ex amministratori, sono continui.

Non è molto diverso il contesto a Nusco. Anche qui sarebbero tre le parti in gioco. C’è Uniti per Nusco, che potrebbe schierare come candidato sindaco l’ex capo dell’opposizione Francesco Biancaniello. “Quotato” per la discesa in campo, ma ormai è cosa certa, anche Antonio Iuliano, negli ultimi anni indipendente in consiglio comunale. C’è poi un gruppo che potrebbe essere riconducibile alla maggioranza, almeno in qualche elemento. Non sarà della partita il vicesindaco Walter Vigilante.

A Caposele si profila una sfida tra l’uscente Lorenzo Melillo e Giuseppe Caruso, attuale presiedente del Forum ei Giovani regionale. Sfida già partita tra le polemiche per lo scontro interno al Partito Democratico. Incognita centrodestra con Pietro Cetrulo.

A Cairano termina il terzo mandato di Luigi D’Angelis, che sarà in una lista espressione dell’amministrazione ma con altro candidato alla fascia tricolore. Dovrebbe esserci un solo concorrente anche a Rocca San Felice, dove dovrebbe riprovarci il sindaco Guido Cipriano. Quadro ancora non definito a Conza della Campania, ma ci sarebbero due gruppi pronti a chiudere le liste.

Si vota inoltre a Casalbore, Greci, Lapio, Marzano di Nola, Mugnano del Cardinale, San Potito Ultra, Summonte, Torre Le Nocelle, Vallata, Volturara Irpina.

Condividi su: