Aquilonia, prima stagione teatrale alla Casa della Cultura

Ad Aquilonia il Sindaco Antonio Caputo ha annunciato con entusiasmo la presentazione della prima stagione teatrale di Casa della Cultura, denominata “Aquilonia Teatro”. Curata dall’Associazione Opera e da Gianpiero Francese, con il contributo del Comune di Aquilonia, la rassegna offre una varietà di spettacoli ed eventi che si terranno da dicembre 2023 a marzo 2024.

“La nostra Casa della Cultura assume una nuova dimensione con Aquilonia Teatro“, ha dichiarato il Sindaco Caputo. “Grazie alla collaborazione con Opera, ora possiamo offrire un programma ricco di spettacoli ed eventi, portando la magia del teatro direttamente alla nostra comunità. Vogliamo creare un ambiente inclusivo, celebrare la diversità e costruire il futuro di questa risorsa culturale“.

La direzione artistica affidata a Gianpiero Francese ha sottolineato l’entusiasmo per questa nuova avventura: “Inizia sempre così un viaggio! Non vediamo l’ora di raccontarlo e riproporlo. Spero che sia così anche per questa nuova avventura.”

La stagione teatrale offre uno spettacolo per tutti i gusti, con artisti di talento, spettacoli accuratamente selezionati e una varietà di temi. La direzione artistica ha evidenziato la diversità degli spettacoli, che va dalla riflessione intima di Corrado Tedeschi all’esilarante racconto familiare di Marco Falaguasta, dal viaggio storico di Debora Caprioglio al ricordo di Totò attraverso un testo poetico di Antonio Grosso, e infine alla confessione di una donna sottomessa e redenta nel lavoro di Saverio La Ruina.

Gli spettacoli sono rivolti a un pubblico eterogeneo, compresi i più piccoli, con un testo originale dedicato a Cenerentola. “Uno spazio che si riempirà anche di bambini”, ha affermato Francese, “dove vedremo i nostri piccoli sorridere e applaudire.”

La stagione teatrale prevede spettacoli di:

Corrado Tedeschi – L’uomo che amava le donne[3 DICEMBRE 2023]

Debora Caprioglio – Non fui gentile ma Gentileschi[17 DICEMBRE 2023]

Marco Falaguasta – Non ci facciamo riconoscere[7 GENNAIO 2024]

Antonio Grosso – Il piccolo Principe in arte Totò[22 FEBBRAIO 2024]

Saverio La Ruina – Dissonorata[9 MARZO 2024]

Valeria Nardella – Cenerentola Rock[12 MARZO 2024]

Per informazioni e prenotazioni, contattare: Dario Marzullo – 347 500 4304 oppure via mail l’indirizzo aquiloniateatro@gmail.com

Seguici anche sui social media: Facebook:Stagione Teatrale 2023/2024 presso Casa della Cultura ad Aquilonia (AV)ed Instagram:@aquiloniateatro

