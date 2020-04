16 SHARES Condividi Tweet

Il presidente Domenico Biancardi ha approvato un provvedimento per consentire il pagamento dei lavori in esecuzione per conto dell’Ente. La decisione è stata assunta in considerazione dell’emergenza sanitaria, per venire incontro alle esigenze delle imprese. Il presidente Biancardi ha autorizzato “in via straordinaria i dirigenti al pagamento dei lavori realizzati in esecuzione dei contratti di appalto stipulati con la Provincia di Avellino, sospesi a causa delle disposizioni nazionali e regionali adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

E’ stato così disposto il pagamento a richiesta degli aventi titolo, “per gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importi previsti dal contratto o dal capitolato di appalto”. Nel provvedimento si diffidano i direttori dei lavori, alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori già eseguiti alla data della sospensione, al fine di consentire la liquidazione.

“In questa grave situazione di emergenza, che non è solo sanitaria ma anche economica, cerchiamo di elargire il dovuto alle imprese che operano per conto della Provincia, anche se non hanno raggiunto il limite previsto per lo stato di avanzamento dei lavori – spiega il presidente Biancardi – Abbiamo ritenuto assurdo in questa fase non consentire il pagamento, in considerazione del fatto che le ditte non possono portare avanti le opere per lo stop ai cantieri disposto da Governo e Regione. L’ente, dunque, pagherà quello che le imprese hanno già realizzato, senza farci bloccare dai paletti della burocrazia, che in altri tempi vanno giustamente e ovviamente rispettati”.

