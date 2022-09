24 SHARES Condividi Tweet

Ancora un’aggressione ai danni di un autista di Air Campania, azienda regionale di TPL. È accaduto nella serata di ieri ad Avellino, alla vigilia dello sciopero nazionale proclamato dai Sindacati per chiedere misure urgenti per contrastare gli atti di violenza ai danni di conducenti e controllori registrati negli ultimi mesi.

L’autista, che aveva invitato un passeggero ad indossare la mascherina (obbligatoria fino al 30 settembre), è stato colpito da un pugno. Protagonista un extracomunitario che gli ha sferrato un gancio colpendolo sotto il mento. Allertate le Forze dell’Ordine, sul posto è giunta la Polizia che ha avviato le indagini. Nessuna traccia dell’uomo, che subito dopo aver sferrato il colpo si è dato alla fuga. L’autista è stato trasportato al Pronto Soccorso di Avellino per le cure del caso e dimesso in nottata. Per lui 6 giorni di prognosi a causa di una contusione alla mandibola e un taglio al labbro superiore interno.

Dall’inizio del 2022 è la quinta aggressione che si registra ai danni degli autisti di Air Campania. Due i casi in provincia di Caserta, tre gli episodi verificatisi ad Avellino centro. L’ultimo lo scorso maggio, quando un giovane, richiamato perché si era acceso una sigaretta sul bus, ha aggredito brutalmente con schiaffi e calci l’operatore.

L’azienda regionale di TPL procederà in queste ore a sporgere denuncia contro ignoti per interruzione di pubblico servizio e aggressione ad incaricato di pubblico servizio.

«Quella di ieri è l’ennesima barbara violenza da parte di un delinquente ai danni di un nostro autista. La situazione è diventata intollerabile. Esprimo vicinanza e solidarietà al nostro dipendente e all’intera categoria, che oggi sciopera per chiedere al legislatore misure specifiche contro le aggressioni. Da parte mia massima disponibilità a partecipare ai tavoli istituzionali per trovare una soluzione condivisa per la tutela del personale», ha dichiarato l’Amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia.

Condividi su: