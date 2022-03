Bisaccia: primo corso in Irpinia per verificatore di elettromedicali

18 SHARES Condividi Tweet

Si è concluso ieri, 25 marzo, il corso di formazione professionale per Verificatore di elettromedicali tenutosi all’I.T.T.E.E. “E. Majorana” di Bisaccia, sede associata dell’I.I.S. “E. Fermi” di Vallata, guidato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvana Rita Solimine. Accolto con grande entusiasmo dalla Preside, il progetto è stato il primo ad essere attivato nella provincia di Avellino.

Quella che si è appena chiusa, è stata una settimana di full immersion che ha visto protagonista la classe quarta dell’Istituto “Majorana”, che ha avuto un’opportunità senza precedenti, sperimentando nuove competenze e apprendendo nuove abilità da impiegare in nuova realtà lavorativa.

Organizzato da A.N.T.E.V., Associazione Nazionale Tecnici Verificatori, e tenutosi alla presenza del presidente dott. Costantino A. Carraro, il progetto è stato proposto con l’obiettivo di preparare gli studenti al mondo dell’attività professionale di “Tecnico Verificatore di apparecchiature, impianti ed ambienti in ambito medicale”, attraverso un percorso di formazione nel corso degli ultimi due anni scolastici degli indirizzi di specializzazione elettrico ed elettronico degli Istituti Tecnici.

Questo della classe quarta di Bisaccia è solo l’inizio di un percorso formativo biennale serio e certificato a livello nazionale, che si concluderà il prossimo anno con un esame finale e un master. Il prof. Antonio Pagliarulo, responsabile del progetto, ha così commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi di essere il primo Istituto in Irpinia a proporre ai nostri giovani un percorso di studio altamente professionalizzante, a formare nuove figure specializzate sul territorio e a creare in tal modo nuove opportunità di lavoro. La scuola, e in particolare indirizzi come questo tecnologico, possono ancora offrire sbocchi lavorativi alternativi e rilasciare titoli spendibili sia sul territorio che a livello nazionale, formando professionisti responsabili e consapevoli”.

Grande fervore anche tra i ragazzi, che hanno mostrato partecipazione e interesse verso la dimensione professionale prospettata, facendosi trascinare da una motivazione sempre maggiore con il passare dei giorni e delle lezioni.

