24 SHARES Condividi Tweet

Era finito in un pozzetto in cemento nei pressi della sottostazione elettrica tra Bisaccia e Andretta ed è stato salvato dai vigili del fuoco. E’ la disavventura capitata nella notte a un cane, un trovatello, che vive tra le pale eoliche del Formicoso. Questa mattina all’alba, all’arrivo in servizio, un addetto alla vigilanza si è accorto dei lamenti dell’animale e, individuato da dove provenissero, ha allertato i caschi rossi del distaccamento di Bisaccia che hanno tratto in salvo il cane, estraendolo con l’aiuto di una corda dal pozzetto in cui era caduto.

Condividi su: