Il giorno dei ristoranti è arrivato anche in Campania. Ieri sera il presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza che disciplina le aperture previste a partire da oggi. Via libera quindi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per contrastare l’epidemia, ai ristoratori, ma pure a bar, pub e pizzerie per il servizio a tavolo e non più soltanto per l’asporto.

L’orario di chiusura dei locali dove si svolge la cosiddetta movida, e in particolare bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, resta fissato inderogabilmente alle ore 23. Nessuna limitazione di orario invece per pub e ristoranti.

Da venerdì invece riapriranno le aree mercatali non più soltanto per i generi alimentari. Le amministrazioni comunicali dovranno vigilare sulla sicurezza. Sempre da venerdì, riprenderanno le attività delle autoscuole. Gli orari fissati per i locali pubblici saranno soggetti a periodica valutazione in relazione alla situazione epidemiologica e al rispetto delle misure di sicurezza. Vietati esplicitamente eventi e party in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, che possono costituire pericolo di contagio.

