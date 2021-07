20 SHARES Condividi Tweet

“Depuratore di Solofra: ho presentato una mia interrogazione al presidente della Giunta regionale”. Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Vincenzo Ciampi. “Chiedo che sia immediatamente dato seguito ai lavori per il contenimento delle emissioni in atmosfera. L’impianto di depurazione dell’area industriale di Solofra va immediatamente adeguato, inammissibile che ci siano ancora emissioni in atmosfera. E’ inaccettabile che si proceda per proroghe nella gestione del depuratore di Solofra. Si tratta di un impianto indispensabile per le imprese e che deve garantire i residenti della zona, impedendo che acqua e aria vengano contaminati”, aggiunge.

“I carabinieri del Noe hanno riscontrato anomalie e imposto delle prescrizioni, ci sono finanziamenti pronti per l’adeguamento dell’impianto, di recente sono state concesse delle proroghe per la messa in servizio degli impianti ovviamente senza il completamento degli interventi di adeguamento prescritti. Questa situazione è inaccettabile, la Giunta spieghi i ritardi nella realizzazione dei lavori. Ne va della salute dei cittadini e della qualità del lavoro delle imprese della zona”, conclude il consigliere regionale cinquestelle.

