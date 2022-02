18 SHARES Condividi Tweet

Un’Academy per i giovani talenti irpini e la partnership tra Acca Software e Borgo 4.0. Sono le due novità per il territorio altirpino spuntate fuori dall’intervento di Guido Cianciulli, ad di Acca software, nel corso dell’incontro sul “Ruolo degli istituti tecnici nel PNRR – Lioni e il Borgo 4.0” tenutosi questa mattina nel Multisala Cinema Nuovo lionese.

“Con l’Academy Acca vogliamo formare i giovani irpini e farli diventare tecnici d’eccellenza nell’uso delle tecnologie digitali per le costruzioni e nello sviluppo software – dice Cianciulli, geometra diplomatosi proprio all’istituto Vanvitelli di Lioni più di 40 anni fa. Le sue parole vengono ascoltate dagli studenti in sala -. Inoltre, le Università e i centri di ricerca impegnate nel progetto Lioni Borgo 4.0 hanno scelto la tecnologia BIM di Acca per creare la piattaforma digitale del borgo. Due eccellenze del nostro territorio si incontrano quindi per portare le nostre comunità all’attenzione del mondo”.

Ad ascoltare le parole di Cianciulli, tra gli altri, il vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e Piero De Luca, componente della commissione Politiche Ue della Camera dei deputati. Il primo sottolinea: “I fenomeni come lo spopolamento non li contrastiamo con sermoni o convegni, ma con politiche che hanno visione. Questo progetto ha visione, non atterra dall’alto in modo estemporaneo, ma parte da competenze professionali eccellenti della Campania e incontra una politica attenta. In questa partita eterna tra la tecnica e le persone, non dobbiamo consentire alla tecnica di prevalere sulla persona. Umanesimo batte tecnologia 1-0 in questo momento”.

De Luca aggiunge: “Parte da qui la sfida di un Mezzogiorno diverso grazie alla lungimiranza di tutte le istituzioni del territorio presenti, a partire dal sindaco. È un progetto che non si lega a un territorio, ma diventa punto di riferimento nazionale e internazionale. Transizione ambientale-ecologica e digitale, mobilità sostenibile, coesione sociale sono i temi del Pnrr e in questa direzione dobbiamo tutti insieme lavorare”.

