Clementino show a Lioni, il “concertone” non tradisce le attese

Successo di pubblico e consensi per Clementino che ieri sera a Lioni ha infiammato piazza della Vittoria nella serata del tradizionale concertone del 17 agosto. Circa 15mila le presenze, tantissimi i fan non altirpini, centinaia gli under 30 che hanno cantato e ballato per due ore, trascinati dall’entusiasmo e dall’energia del rapper campano.

Uno spettacolo, quello di Clementino, che ha saputo dal primo minuto coinvolgere l’intera platea, divertendo anche i più grandi a colpi di free style, con i quali non ha mancato di citare le altre comunità altirpine. Sulla piazza che, tra gli altri, ha ospitato cantautori del calibro di De Gregori, Vecchioni e Gazzè, la “iena bianca” non ha sfigurato sfruttando l’innata ironia e la capacità di improvvisazione. Come quando, con un fuori programma che lui stesso ha sottolineato di non aver mai fatto, è sceso dal palco per fare un’incursione sul balcone di una delle abitazioni che affacciano sul santuario di San Rocco.

“Siamo molti soddisfatti per la riuscita della serata – commenta il delegato agli Eventi Loving Lioni, Michele Di Sapio -. E’ motivo di gioia per tutta l’amministrazione comunale sapere di aver regalato due ore di spensieratezza a tante persone. Portare Clementino a Lioni è stata una scommessa vinta, nata dalla consapevolezza che avevamo di fronte uno dei rapper italiani più affermati, ma pure un grande showman, in grado di intercettare il gusto di varie fasce d’età. E la nostra piazza, apprezzata anche dal nostro ospite, si è dimostrata ancora una volta il luogo per eccellenza in Alta Irpinia per eventi come questo“.

