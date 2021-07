Confagricoltura, nuova sede a Grottaminarda

10 SHARES Condividi Tweet

Fissata per martedì 20 luglio la data dell’inaugurazione ufficiale del nuovo ufficio zonale di Grottaminarda della Confagricoltura di Avellino. Il nuovo ufficio è sito in via A. A. Minichiello e sarà al servizio degli associati e di tutti gli utenti del comprensorio della Valle Ufita, una zona da sempre molto importate per il settore agricolo, e non solo, della nostra Provincia, che si prepara ad accogliere nuovi insediamenti in infrastrutture e servizi.

Continua così l’impegno di Confagricoltura Avellino, con i suoi vertici, il presidente, Angelo Frattolillo e il direttore, Antonio Caputo, di estendere sempre di più l’operatività dell’Organizzazione sul territorio provinciale con l’offerta agli associati di servizi tecnici, fiscali, sociali e sindacali al passo con tempi difficili ed esigenti e che richiedono una sempre maggiore professionalità e vicinanza alle imprese agricole. Anche questo un segnale di rinascita dopo il dramma Covid.

