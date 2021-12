22 SHARES Condividi Tweet

Sono 79 i posti disponibili per i progetti del Consorzio dei servizi sociali “Alta Irpinia” e degli Enti di Accoglienza, per l’impiego di Operatori Volontari su tutto il territorio dell’ Ambito A3, ripartiti sulle rispettive sedi (come indicato nelle schede di sintesi dei progetti, allegate nell’avviso consultabile sul sito www.consorzioaltairpinia.it )

Gli Operatori Volontari saranno impiegati nei seguenti Progetti:

“Educare all’Autonomia Rispettando la Diversità 2021 ”, SETTORE E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – AREA D’INTERVENTO: Attività di tutoraggio scolastico CODIFICA: E-07 – 27 operatori volontari;

"Supporto agli Anziani e loro caregivers" – SETTORE – ASSISTENZA – AREA DI INTERVENTO : 02 Adulti e terza età in condizioni di disagio – 26 Operatori Volontari;

SETTORE – ASSISTENZA – AREA DI INTERVENTO : 02 Adulti e terza età in condizioni di disagio – 26 Operatori Volontari; “Animazione ed educazione intergenerazionale. Nuove modalità di educazione alla Solidarietà”, Settore: E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – Area d’intervento: Animazione culturale con gli anziani – 26 Operatori Volontari.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Sono previsti posti riservati per i Giovani con Minori Opportunità, per la cui partecipazione alle rispettive graduatorie dei progetti, i candidati devono presentare autocertificazione e copia dell’ISEE del nucleo familiare, che deve essere pari o inferiore ad € 10.000,00.

Gli aspiranti Operatori Volontari possono presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Dol (Domanda On Line) predisposta dal Dipartimento, che consente ai giovani di compilare e inviare l’istanza di partecipazione attraverso pc, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Le domande trasmesse con modalità diversa non saranno prese in considerazione (art. 6 del bando). Per informazioni telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” tel. 0827.42992 – 393.9239807

