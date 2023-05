Conza, Cantarella batte il quorum e attende le urne

18 SHARES Condividi Tweet

Raffaele Cantarella supera il quorum e si prepara a essere il nuovo sindaco di Conza della Campania. Alle ore 19 di domenica la lista Insieme per Conza, unica in corsa per il Municipio, aveva già ampiamente superato il 40% dei votanti, previsto dalla norma nazionale per il quorum strutturale.

Alle ore 23, cioè alla chiusura della prima giornata di voto, la percentuale sale al 66,60. Il medico salernitano, di chiare origini conzane, indosserà quindi la fascia tricolore dopo Luigi Ciccone, a meno di clamorose sorprese nelle urne. Se almeno il 50% + 1 delle schede fossero valide, sarebbero eletti tutti e dodici i componenti della lista. Lo spoglio di domani, a partire dalle ore 15.00, darà il verdetto definitivo e consentirà di conoscere chi ha ottenuto più preferenze nella nuova squadra di governo conzana.

Lista Insieme per Conza con Raffaele Cantarella sindaco:

Antonio Gerardo Caputo, Bruna Cerracchio, Giuseppe Chiancone, Franco Cordasco, Fausto De Bernardo, Maria Christyan Fiore, Paola Grasso, Annarita Masini, Salvatore Pomarico, Francesco Zoppi.

Condividi su: