L’emergenza coronavirus ha determinato un crollo delle donazioni di sangue. “Faccio un appello a tutti i donatori perché riprendano la loro preziosa azione. Non c’è alcun rischio: i centri trasfusionali sono completamente in sicurezza. Attrezzeremo anche delle strutture mobili per far sentire tutti più sicuri”, così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il suo appello è stato accolto già dai lavoratori della Whirpool di Napoli, impegnati nella loro vertenza per scongiurare il licenziamento, che daranno il loro prezioso contributo nella donazione di sangue. Con l’Asl Napoli 1 si sta definendo in queste ore il programma di donazione dei volontari.

“Ringrazio di cuore i lavoratori della Whirpool – dichiara ancora De Luca – per la grande sensibilità dimostrata. Abbiamo fatto subito partire l’organizzazione e già da domani mattina sarà possibile effettuare la donazione volontaria”.

Inoltre, per venire incontro al sentimento solidale di associazioni, imprese e cittadini che in questi giorni hanno manifestato l’intenzione di effettuare donazioni in denaro per sostenere gli acquisti di apparecchiature e dispositivi medicali utili al potenziamento delle strutture sanitarie regionali, è stato individuato un unico conto intestato alla Regione Campania IBAN IT38V0306903496100000046030, che potrà essere usato avendo l’accortezza di indicare la causale “COVID-19 DONAZIONE”.

Tra i donatori anche il calciatore del Napoli, Lorenzo Insigne, che ha avuto un colloquio diretto con il Presidente Vincenzo De Luca. La Regione comunicherà sul proprio sito istituzionale l’ammontare aggiornato delle somme raccolte e le attrezzature ed i dispositivi medici acquistati.

