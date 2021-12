18 SHARES Condividi Tweet

Autorizzare la Casa della Salute della Croce Rossa presente a Santa Paolina a somministrare i vaccini anti covid. È quanto ha chiesto il primo cittadino, Rino Ricciardelli, in una missiva indirizzata alla Dirigente dell’Asl di Avellino, Maria Morgante. La lettera porta anche la firma dei comitati provinciali della Croce rossa di Avellino e Benevento.

“Il comune di Santa Paolina – scrive Ricciardelli – intende offrire la sua collaborazione in questo periodo particolarmente difficile della emergenza pandemica. Come? Mettendo a disposizione i locali e il personale medico e paramedico della Casa della Salute della Croce Rossa presente e operante a Santa Paolina da oltre 4 mesi. Sarebbero facilmente organizzabili uno o più “open day” finalizzati a vaccinare non solo i residenti di questo comune, ma – sottolinea il Sindaco – anche quelli che abitano nei paesi limitrofi.”

