Da Cuma a Rocca San Felice sulle tracce dell’eroe virgiliano

Continua il viaggio sulle orme di Enea alla ri-scoperta di due suggestivi luoghi della Campania, in cui la magia del mito si fonde con la bellezza del paesaggio e il fascino della storia. A percorrere i luoghi virgiliani dell’”Eneide” sono gli studenti dell’ICS “Ferdinando Russo” di Napoli, dell’IC 1 di Cassino (FR) e del Liceo Scientifico “P. Metastasio” di Scalea (CS), impegnati in un progetto volto alla valorizzazione dei territori di indagine, secondo la metodologia didattico-innovativa “MAB”, in relazione alle azioni del PNSD.

Dopo aver visitato Cuma e i Campi Flegrei, grazie anche all’impegno della’associaziine Kyme, la seconda tappa del percorso li porta nel cuore dell’Irpinia, presso il Lago Mefite, nel comune di Rocca San Felice, dove sabato 1 aprile parteciperanno ad attività e visite guidate, organizzate con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, della Pro Loco e dell’Associazione Rotta di Enea.

Il format educativo coniuga i modelli del CBL e dell’Outdoor Learning e, attraverso un percorso laboratoriale, intende stimolare nei giovani intelligenza emotiva, curiosità e interesse, oltre ad attivare pratiche di narrazione e documentazione per ricreare quel legame essenziale con la natura e la storia dei luoghi. La finalità del progetto è infatti quella di favorire un approccio diverso con la realtà che, attraverso l’osservazione e le emozioni, li porti a vivere il territorio con maggiore consapevolezza, fino a progettare azioni concrete per la sua ri-valutazione, gestione e salvaguardia, promuovendo competenze di cittadinanza attiva.

I prodotti multimediali realizzati dagli studenti durante questa esperienza saranno presentati nel corso del Convegno finale che si terrà il 6 maggio 2023 presso il Castello Aragonese di Baia, dal titolo “Il confine: soglia o limite?”.

