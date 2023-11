Da Serino a Montella, masterclass in organizzazione di eventi

18 SHARES Condividi Tweet

La masterclass in organizzazione di eventi e valorizzazione del territorio rientra nel più ampio progetto Se una notte in Irpinia un viaggiatore: un’opportunità in più per il territorio, che nasce dalla partnership tra la società di servizi Elementi srls – che annovera al suo interno riconosciuti professionisti del settore – e ForMab, l’ente di formazione del Mab Group, società specializzata nella consulenza per la sicurezza sul lavoro e – naturalmente – per gli eventi.

Sarà il primo corso certificato in provincia di Avellino, che prende forma con l’ambizione di colmare un vuoto in materia di strutturazione delle competenze in questo ambito, proprio dove esiste un grande potenziale tutto da mettere a frutto. Si parte con 6 lezioni itineranti, 24 ore di formazione e tanti ospiti da incontrare per un confronto sulle esperienze, declinate in modalità e forme diverse.

Gli eventi rappresentano da sempre uno strumento di crescita e di sviluppo economico per i territori, ma l’organizzazione di un evento richiede competenze trasversali, che vanno dalla progettazione alla pianificazione operativa, dalla creazione di una brand identity al fundraising, fino alla comunicazione e alla valutazione della ricaduta sul territorio.

Ed ecco l’obiettivo della Masterclass “Gli amori difficili” organizzata nell’ambito del progetto “Se una notte in Irpinia un viaggiatore”, fornire delle competenze di base in tutte le fasi che accompagnano la realizzazione di un evento, attraverso un ciclo di lezioni che toccherà gli aspetti economici, tecnici, logistici, comunicativi, artistici e produttivi.

Il corso sarà curato da docenti selezionati dell’ente di formazione ForMab e non mancheranno le testimonianze affidate ai referenti di case studies di successo in Irpinia, che racconteranno ai partecipanti la loro esperienza diretta. La formazione è aperta a tutti i cittadini maggiorenni, in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo livello e interessati agli argomenti trattati. La frequenza è obbligatoria e in presenza, e ai fini della validità del percorso è consentita una percentuale massima di assenze pari al 30%. Al termine delle lezioni verrà rilasciato un certificato che attesterà l’avvenuta partecipazione. È possibile inoltrare la propria candidatura a questo indirizzo: iscrizioni@mabsecurity.it.

Le lezioni si svolgeranno a partire dal 9 novembre nelle Aule Consiliari dei Comuni coinvolti e avranno una durata di 4 ore, dalle 15 alle 19.

PROGRAMMA

9/11: San Michele di Serino, Introduzione – Tipologie e Caratteristiche degli Eventi con Alessio Iannillo e Simona Urciuoli insieme a Elementi, Gastarea e APS Caos

16/11: Serino, Dall’idea alla progettazione: analisi di contesto, fattibilità e target con Vincenzo Vitale insieme a Roberto D’Agnese per Omast Eventi e Stefano Kenji Iannillo di Arci Avellino

23/11: Forino, Bandi, fundrising, business plan con il Professor Gianpaolo Basile insieme a Maria Vittoria Pellecchia del Laceno d’Oro e Leandro Pisano di Interzona

30/11: Montella, Le location – Valutazione e sicurezza con Nicola Giuliano insieme a Luca Zulù Persico dei 99 Posse e Don Vitaliano Della Sala

5/12: Aiello del Sabato, Il piano di comunicazione con Rosa Iandiorio insieme a Michela Mancusi di Zia Lidia Social Club e Paolo Capozzo del Teatro 99Posti

12/12: Montefalcione, La gestione in loco con Lazzaro Iandolo insieme a Roberto De Filippis per Enorme. Piccolo Salone del Vino Artigianale e Francesco Fodarella dell’Ariano Folk Festival

“Se una notte in Irpinia un viaggiatore”, è un progetto finanziato nell’ambito del “Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale. Periodo di svolgimento giugno 2023 – maggio 2024” a valere sui fondi POC Campania 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”

