Da settembre corsa autobus aggiuntiva da Avellino al carcere di Sant’Angelo

“A partire dal 1° settembre 2023 una corsa aggiuntiva dei mezzi Air collegherà la città di Avellino con il penitenziario di Sant’Angelo dei Lombardi, in orario utile a consentire la presenza dei familiari ai colloqui con i detenuti”. Lo rende noto Rosetta D’Amelio, consigliera delegata alle Pari opportunità della Regione Campania, che questa mattina ha preso parte a Napoli all’incontro tra il delegato ai Trasporti Luca Cascone, l’amministratore delegato di Air Campania Spa Anthony Acconcia e la direttrice della Casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, Marianna Adanti.

“Il servizio, reso possibile dall’impegno congiunto di Regione Campania e Air Campania, risponde a sollecitazioni che più volte mi sono state rivolte in quanto delegata alle Pari opportunità – continua D’Amelio -, e rappresenta un’occasione di mobilità in più anche per il personale della Polizia penitenziaria in servizio in Alta Irpinia”.

“Ringrazio il consigliere Luca Cascone per essersi fatto carico della soluzione di una problematica molto cara ai detenuti e alle loro famiglie, perlopiù provenienti da fuori provincia, e finora costretti a far fronte a grosse difficoltà per raggiungere Sant’Angelo nella finestra temporale dedicata ai colloqui”.

