Inaugurato all’interno dell’ospedale “Criscuoli-Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi il Centro Autismo. Lavori iniziati cinque anni fa sotto la direzione generale dell’Asl Avellino di Maria Morgante, per un servizio rivolto da decine di soggetti e famiglie dell’Alta Irpinia, in regime semiresidenziale, che si affianca alle terapie a domicilio già in corso da qualche mese.

“E’ il secondo centro pubblico che apre in Campania, l’altro è a Napoli. Abbiamo già in carico 166 bambini e bambine. Voglio rivolgere un saluto alle famiglie e dire loro che saremo sempre più vicino al loro dramma. Appena aprirà l’altra struttura ad Avellino la provincia sarà la prima in Campania ad avere due centri. E’ necessario un impegno multidisciplinare e uno sforzo straordinario sul piano organizzativo: neuropsichiatri, psicologi, personale scolastico e infermieristico, piani sociali di zona”, dice il governatore Vincenzo De Luca tornato in Alta Irpinia dopo mesi proprio per l’occasione.

Soltanto pochi giorni fa l’ospedale si era illuminato di blu in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Nei prossimi giorni inizieranno le attività grazie a una équipe multidisciplinare e al consorzio di cooperative sociali Insieme, C.E.M.E e Percorsi. La struttura prevede spazi per ortocoltura, musica, danza, fotografia, palestra, pittura, ceramica, attività ricreative e videoproiezioni oltre al servizio mensa. Collocata all’ultimo piano del “Criscuoli-Frieri”, sarà presto disponibile un ingresso dedicato sulla parte ovest del nosocomio in modo da distinguere totalmente il centro dai servizi ospedalieri.

A proposito dell’ospedale, il presidente della Giunta regionale commenta: “Il potenziamento di Sant’Angelo dei Lombardi è già previsto nel piano ospedaliero a partire da cardiologia e terapia intensiva, ma senza demagogia cioè senza raccontare chiacchiere ai cittadini campani perché non possiamo moltiplicare reparti senza senso dato che usciamo da 10 anni di commissariamento. Oggi con grande orgoglio possiamo dire di avere in Irpinia una sanità di eccellenza”.

La manager Asl Morgante spiega: “Avevamo un impegno morale con le famiglie che attendevano la realizzazione del percorso. Noi qui accompagniamo i ragazzi autistici fino ai 18 anni e poi seguiamo gli over 18. Sono previste varie attività nel centro per superare l’isolamento, aprire la struttura oggi e garantire prestazioni significa iniziare un cammino di inserimento per loro nel mondo lavorativo ed è bellissimo”. Sul centro di Avellino previsto da dieci anni nel quartiere Valle annuncia: “La prossima settimana gli uffici tecnici di Asl e Comune verificheranno lo stato delle cose”.

Sui vaccini Astrazeneca e la diffidenza della gente invece De Luca chiarisce: “C’è un elemento di preoccupazione comprensibile, ma dobbiamo procedere almeno sopra i 60 anni. Ieri abbiamo avuto 630 morti in Italia. La comunicazione utilizzata è idiota: si può dire alla gente i benefici sono maggiori dei danni? Ma è normale che la gente ci mandi al diavolo. Bisogna essere però razionali: Astrazeneca è stata somministrata a milioni di persone nel mondo. C’è stato qualche caso di trombosi, ma non possiamo fermarci per questo. Sul contratto Sputnik abbiamo ascoltato varie stupidaggini, non capisco perché per Pfizer l’Aifa ha deciso in due settimane e per questo russo dormiamo in piedi”.

Presenti i consiglieri regionali Maurizio Petracca e Livio Petitto, il presidente della commissione Sanità Enzo Alaia, la delegata alle Pari opportunità Rosetta D’Amelio. E ancora: l’ex assessore regionale Mario Sena, il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi Marco Marandino, il vescovo della Diocesi Pasquale Cascio, i sindaci Gianluca Festa e Vito Pelosi in rappresentanza dei Piani di zona di Avellino e Atripalda e il presidente del Consorzio dei servizi sociali Altirpinia Stefano Farina.

