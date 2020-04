20 SHARES Condividi Tweet

Si chiama “Mr. President against the world” il gioco online rilasciato qualche giorno fa, con protagonista il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Lo ha creato Simone Di Paolo, un ragazzo di Lioni, durante le lunghe settimane di quarantena. Sessanta secondi nei quali cimentarsi, sul lungomare di Salerno, nell’abbattimento di neo laureati a colpi di lanciafiamme. Lo spunto è evidentemente la frase diventata virale dello stesso presidente della Campania.

Simone, intanto raccontaci chi sei.

Ho 29 anni e ho studiato informatica all’Università di Salerno. Attualmente sto collaborando con una spin-off dell’Università (eProInn) che sta lavorando allo sviluppo di vari kit di prototipi per la conversione dei veicoli tradizionali in veicoli ibridi-elettrici. Un progetto finanziato dal programma europeo LIFE. Io curo la parte informatica, i siti web, e lavoro allo sviluppo di una GUI che interfacci l’utente con il sistema di controllo del veicolo.

Come ti è venuta l’idea di creare questo gioco?

Parlandone al telefono, scherzosamente, con un paio di amici dopo aver visto altri giochi che avevano lo stesso protagonista. E’ uscita fuori l’idea, prendeva forma minuto dopo minuto. Ho buttato giù due righe per non dimenticarle e subito dopo ho iniziato a svilupparlo.

Hai scelto come soggetto una frase di De Luca che ha fatto discutere molto, oltre a essere diventata virale. Qual è il messaggio che hai voluto dare?

Lo scopo principale del gioco è in primis quello di dare 60 secondi di “divertimento” a tutti noi che siamo vincolati a casa. Non ha intenzione di discriminare o deridere nessuno. Accanto a questo ho pensato potesse essere un modo ironico per far passare il messaggio che con i contagi in crescita fosse abbastanza inaccettabile pensare di festeggiare la propria festa di laurea. A volta oltre alla “mano forte”delle istituzioni, soluzioni simpatiche come questa possono essere una buona idea per calmare i bollenti spiriti.

Quanto tempo ha richiesto lo sviluppo?

Ho utilizzato il motore grafico Unity e ho impiegato circa 10 giorni perché ho dovuto disegnare tutto a mano. Non ho assolutamente alcuna competenza nel disegno e si vede. Ho dovuto animare i miei disegni ricavandone delle spritesheet da inserire nel gioco (immagini composte a loro volta da tante altre piccole immagini che ritagliate e messe in sequenza creano un’animazione). Poi ho ricreato l’audio e scritto la canzone di background in 8 bit. Oltre a quello ho dovuto anche pensare agli script (in linguaggio C#) da scrivere per il funzionamento del gioco. Inizialmente l’idea era molto più articolata, ma la cosa stava richiedendo troppo tempo e troppo lavoro, quindi ho optato per la rimozione di varie features che probabilmente verranno rilasciate in altri futuri aggiornamenti.

Dove è possibile scaricare o giocare?

Il gioco è stato inizialmente progettato per dispositivi mobile Android e avevo in mente di caricarlo sul Play Store. Purtroppo, però, ho dovuto cambiare idea per alcuni requisiti che Google impone (requisiti non tecnici ma puramente “etici”) quindi ho pensato di renderlo disponibile per tutti in una cartella del mio sito web al link: https://www.simonedipaolo.it/ sotto la voce “Progetti”. Resta comunque compatibile solo con dispositivi mobile visto che per i comandi di gioco viene sfruttato il touch sullo schermo del dispositivo (sulla metà sinistra si muove il personaggio, sul lato destro si fa “fuoco”). Ho anche un .apk accessibile a questi link: bit.ly/3aAbW3R e bit.ly/3eNzGor , l’uno vale l’altro. Ne ho inseriti due per essere sicuro che almeno una delle due piattaforme funzioni, per chi vuole installare il gioco sul proprio dispositivo Android. Nella versione web infatti non ci sono la classifica di gioco o l’inserimento di un nickname personalizzato.

Ultima curiosità. Come hai scelto il nome?

Come si può notare “Mr. President against The World” è un titolo molto generico. Ho utilizzato “The World” perché i prossimi livelli che svilupperò avranno altri personaggi, altre location e ulteriori modi per ricordarci di stare a casa e di fare attenzione.

