Da giovedì prossimo, 18 novembre, la Biblioteca Provinciale di Avellino “S. e G. Capone” (Corso Europa 251) ospiterà la mostra “D’Entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano”, promossa dall’istituto comprensivo “Perna – Alighieri” di Avellino.

La mostra nasce dalla collaborazione con la rete Li.sa.ca. e Lectura Dantis Metelliana per un concorso nazionale “Un manifesto per Dante”, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Gli alunni hanno realizzato dei “manifesti” in cui campeggia il verso di Dante “d’entro le leggi trassi il troppo e il vano”, tratto dal Canto VI del Paradiso.

Il lavoro degli studenti è stato seguito principalmente dai docenti di arte Gina Alleva e Giuseppe Fortunato, e in qualità di referente per la scuola dalla professoressa Elena Maffei.

La mostra, sostenuta dalla dirigente scolastica Amalia Carbone, sarà visitabile sino al 30 novembre prossimo dal lunedì al sabato 09-13/16-19 su prenotazione all’indirizzo avellinosbn@gmail.como telefonando al numero 0825/790515.

