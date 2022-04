Desmon Nusco, la Fim-Cisl prima organizzazione sindacale

14 SHARES Condividi Tweet

Si sono concluse le elezioni per la costituzione della Rsu/Rls nella Desmon, azienda leader nella produzione di sistemi di refrigerazione di Nusco.

L’esito elettorale ha consacrato la Fim-Cisl come la prima Organizzazione Sindacale per consensi attribuiti: con il 56.92 % sul totale dei voti espressi, la Fim ottiene 2 seggi Rsu (su 3 disponibili) ed 1 seggio Rls in ragione dei 37 consensi ottenuti sui 65 voti validi.

Il segretario generale della Fim IrpiniaSannio, Luigi Galano: Il successo elettorale che la Fim-Cisl ha conseguito testimonia che i lavoratori hanno scelto di farsi rappresentare da un Sindacato che, coerentemente con i principi e i valori che ci hanno storicamente contraddistinto, persegue una linea di politica sindacale attenta ai bisogni dei lavoratori, equilibrata nei rapporti di interlocuzione con la controparte aziendale e responsabile rispetto alle sfide nelle quali si deve cimentare per produrre sviluppo e valorizzazione del territorio.

Ci complimentiamo ed auguriamo buon lavoro agli eletti Michele Santoro (eletto anche come RLS) e Gerardo dello Iacono e ringraziamo Riccardo Giordano e Massimo di Nenna per il lavoro svolto in qualità di membri della commissione elettorale e tutti i lavoratori che ci hanno tributato la loro fiducia.

