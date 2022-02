Due morti, 286 nuovi casi: il bollettino in Irpinia

18 SHARES Condividi Tweet

Due morti e 286 nuovi positivi. E’ il bollettino covid in Irpinia tra ospedale Moscati e Asl. Ieri sera, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, è morto un paziente di 88 anni di Montella ricoverato dall’11 febbraio scorso. Questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital, non ce l’ha fatta una paziente di 63 anni di Atripalda: era ricoverata dal 3 gennaio scorso in terapia subintensiva e trasferita in terapia intensiva il 29.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 43 pazienti: 4 in terapia intensiva e 17 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 18 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 4 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.

L’Azienda Sanitaria Locale comunica intanto che su 2.445 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 286 persone:

– 11, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 7, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 40, residenti nel comune di Avellino; – 1,residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 5, residenti nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Bonito; – 6, residenti nel comune di Calabritto; – 4, residenti nel comune di Calitri; – 5, residenti nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Casalbore; – 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore; – 3, residenti nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 4, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 2, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Conza della Campania; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 3, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 4, residenti nel comune di Grottaminarda; – 2, residenti nel comune di Grottolella; – 2, residenti nel comune di Lacedonia; – 3, residenti nel comune di Lapio; – 4, residenti nel comune di Lauro; – 10, residenti nel comune di Lioni; – 3, residenti nel comune di Marzano di Nola; – 9, residenti nel comune di Mercogliano; – 15, residenti nel comune di Montecalvo Irpino; – 1, residente nel comune di Montefalcione; – 19, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 5, residenti nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montemarano; – 3, residenti nel comune di Montemiletto; – 18, residenti nel comune di Montoro; – 14, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; – 2, residenti nel comune di Nusco; – 1, residente nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo; – 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro; – 1, residente nel comune di Prata PU; – 5, residenti nel comune di Pratola Serra; – 2, residenti nel comune di Quadrelle; – 1, residente nel comune di Roccabascerana; – 3, residenti nel comune di Rotondi; – 1, residente nel comune di Salza Irpina; – 2, residenti nel comune di San Mango sul Calore; – 7, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina; – 3, residenti nel comune di San Michele di Serino; – 1, residente nel comune di San Sossio Baronia; – 1, residente nel comune di Sant’Andrea di Conza; – 1, residente nel comune di Sant’Angelo a Scala; – 1, residente nel comune di Savignano Irpino; – 1,residente nel comune di Senerchia; – 3, residenti nel comune di Serino; – 2, residenti nel comune di Sirignano; – 10, residenti nel comune di Solofra; – 3, residenti nel comune di Sperone; – 1, residente nel comune di Taurano; – 1, residente nel comune di Teora; – 5, residenti nel comune di Torre Le Nocelle; – 3, residenti nel comune di Trevico; – 4, residenti nel comune di Vallata; – 1, residente nel comune di Vallesaccarda; – 1, residente nel comune di Venticano.

