Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge per l’election day che fissa le elezioni europee all’8 e 9 giugno e l’accorpamento delle amministrative e regionali. Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite.

Le elezioni europee in Italia si terranno dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Gli stessi giorni e orari si applicano in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo, con quelle regionali e con un turno delle amministrative per i Comuni. In questi casi, terminate le operazioni di voto si procede con lo scrutinio per le Europee. Alle 14 del lunedì avrà inizio quello per le Regionali, passando poi senza interruzione a quello per le Amministrative.

In provincia di Avellino sono 41 i Comuni dal voto, compreso il capoluogo Avellino. Ma si voterà anche in due altri grandi centri: Montoro e Mercogliano. In Alta Irpinia alle urne andrà la popolazione di Montella, dove primo cittadino è il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.

