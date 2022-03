Ente idrico Calore Irpino, la presidenza va al Sannio

18 SHARES Condividi Tweet

Rinnovati i vertici del Distretto idrico Calore Irpino, soggetto che fa parte dell’Ente idrico campano. La presidenza passa da Michele Vignola, sindaco di Solofra del Partito democratico a Francesco Damiano, sindaco di Montesarchio ed esponente dei mastelliani. L’elezione passa per l’accordo tra le forze politiche di centrosinistra: dal Pd a Italia Viva e appunto i mastelliani. Un’alleanza che, a differenza di quanto avvenuto per Palazzo Caracciolo, vede nuovamente compatto il fronte di quanti sostengono la maggioranza De Luca in Regione e che ha quindi partorito un voto dall’esito scontato su lista unitaria.

Nel nuovo consiglio direttivo del Distretto figurano diverse new entry e qualche riconferma: Francesco Damiano (Montesarchio), Paola Panella (Benevento), Luigi Ciarlo (Morcone), Ottaviano Vistocco (Santa Lucia di Serino), Giovanni Contardi (San Sossio Baronia), Luigi Guacci (Solofra), Raffaele Scarinzi (Vitulano), Domenica Gallo (Lioni), Pasquale Viscusi (Frassino Telesino), Angelo Pepe (Apice), Alessandro Napolitano (Mugnano del Cardinale), Egidio Gramaglia (Montella), Lorenzo Preziosi (Aiello del Sabato), Michele Boccia (San Michele di Serino), Lorenzo Melillo (Caposele), Giampiero Roviezzo (Bonea), Michele Di Maio (Calitri), Diego Cataffo (Sant’Angelo a Cupolo), Roberto Del Grosso (Roccabascerana), Antonio Coletta (Paupisi), Giuseppe Addabbo (Molinara), Nicola De Vizio (San Giorno La Molara), Francescantonio Siconolfi (Guardia Lombardi), Carlo Falato (Guardia Sanframondi), Attilio Iannuzzo (Sant’Angelo all’Esca), Beniamino Palmieri (Montemarano), Giuseppe De Pasquale (Bonito), Pasquale Carbone (Lapio), Emilio Salvatore (Casalbore), Germano Di Rienzo (Villamaina).

L’Ente idrico affida per ogni Ambito distrettuale la gestione del servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto, predispone la convenzione e i relativi disciplinari che regolamentano i rapporti con i soggetti gestori.

