Eroina e crack, ai domiciliari un 27enne di Lioni

“Detenzione illecita di sostanze stupefacenti”: è l’accusa di cui dovrà rispondere un 27enne, già noto alle Forze dell’Ordine, arrestato dai Carabinieri. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri a Lioni: i militari della locale Stazione, avendo notato i movimenti e l’atteggiamento sospetto del 27enne che si aggirava a piedi in quel centro abitato, hanno proceduto al controllo. L’intuizione si è rivelata corretta quando i militari, all’esito della perquisizione, lo hanno trovato in possesso di un flaconcino contenente 30 ml di metadone, nonché di 7 capsule di eroina e 3 involucri di crack.

Analoga sostanza stupefacente è stata rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare: occultati all’interno di un ripostiglio sono stati rinvenuti altri 16 involucri di crack e 10 capsule di eroina (per un peso complessivo rispettivamente di circa grammi 5 e 15). La droga, già confezionata in dosi pronte per lo spaccio, è stata sottoposta a sequestro e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, il 27enne sottoposto agli arresti domiciliari.

