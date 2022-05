Fondazione Sistema Irpinia, Repole alla presidenza

Rosanna Repole è la nuova presidente della Fondazione Sistema Irpinia. La nomina è arrivata stamattina dal presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, nella conferenza stampa a Palazzo Caracciolo. Nel Consiglio di amministrazione Eliana Petrizzi, Toni Ricciardi, Luigi Napolitano, Paolo Saggese, Antonio Polidoro. Restano componenti di diritto della Fondazione i rappresentanti di Confindustria Avellino, Camera di Commercio, Unpli, Acli Turismo, Touring Club.

“Ci complimentiamo con la professoressa Rosa Anna Maria Repole, consigliera comunale di Sant’Angelo dei Lombardi, designata a ricoprire un ruolo autorevole e lusinghiero: Presidente della Fondazione Sistema Irpinia. Questo risultato è frutto della sua passione, della sua tenacia e del suo impegno per il territorio. Siamo sicuri che raggiungerà i suoi obiettivi, come già in precedenza ha realizzato. Ringraziamo, infine, la Provincia di Avellino per aver fatto questa scelta di sicuro valore”, scrive l’Amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi.