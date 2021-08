20 SHARES Condividi Tweet

Sarà Fontanarosa il primo paese della provincia di Avellino a ospitare rifugiati dall’Afghanistan. Arriverà in Irpinia una famiglia di 7 persone (2 adulti e 5 ragazzi) e troverà ospitalità in un appartamento. A gestire l’accoglienza, con il coordinamento della Prefettura e la collaborazione della locale Amministrazione Comunale, sarà la Caritas, che, già in passato, ha ospitato diversi richiedenti asilo

Intanto a Napoli continuano le operazioni di vaccinazione dei rifugiati. Ieri 36 i vaccini Pfizer somministrati dalla Asl Napoli 1 Centro ai cittadini di nazionalità afghana presso il Covid Residence dell’Ospedale del Mare, così come disposto dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Complessivamente la platea da vaccinare è di 94 persone: dei 127 profughi ospitati in Campania, 23 hanno meno di 12 anni, 8 hanno dichiarato di essere già vaccinati, 1 è risultato positivo al tampone molecolare e 1 è in degenza ospedaliera.

