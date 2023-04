12 SHARES Condividi Tweet

‘’Forza Italia incontra Caposele’’: e’ il titolo dell’evento che si svolgerà sabato 29 aprile 2023 alle ore 11:30 in via Bovio 27 a Caposele. Ospite d’onore e’ il parlamentare europeo e commissario regionale di Forza Italia on. Fulvio Martusciello.

Modera Gerardo Gonnella di Forza Italia giovani; intervengono Carmine De Angelis consigliere vicepresidenza del Consiglio dei Ministri, le on. Lucia Vuolo e Isabella Adinolfi, europarlamentari, il candidato sindaco al Comune di Caposele della lista ‘Orizzonte Comune’ Giuseppe Caruso e il candidato consigliere della stessa lista Ettore Spatola.

