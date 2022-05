16 SHARES Condividi Tweet

Saranno celebrati domani pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa di San Nicola a Gesualdo, i funerali di Peter Domenico, il 16enne morto venerdì sera nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Moscati” di Avellino. La Procura ha liberato la salma per le esequie, il commissario prefettizio Franca Fico ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di lunedì.

Il ragazzo lunedì sera si era procurato una ferita gravissima alla testa sparando un colpo con la pistola regolarmente detenuta dai genitori. Si indaga sulla natura dell’episodio: gesto estremo volontario o tragico incidente. Sotto sequestro pc e telefonino del 16enne, per capire se qualcosa lo turbasse. In paese tutti lo ricordano come un adolescente solare e socievole. Al liceo Aeclanum di Mirabella, dove frequentava lo scientifico, ieri mattina gli studenti si sono dati appuntamento davanti ai cancelli per alcuni minuti di raccoglimento. “Solo tu ci hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c’è…Ti vogliamo bene Peter” è lo striscione affisso dagli amici della 3^C.

I genitori di Peter hanno dato l’assenso per la donazione degli organi. Ed è attorno a loro che ora la comunità di Gesualdo si stringe incredula.

