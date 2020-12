24 SHARES Condividi Tweet

Gigi Marzullo alla presidenza della fondazione Sistema Irpinia, contatti con gli assessori regionali a Formazione e Turismo. L’attivismo della Provincia di Avellino sull’argomento turismo è cresciuto nelle ultime settimane, dopo lo stop forzato della campagna elettorale. Saranno messi in campo dei distretti, degli infopoint. Un progetto da comprendere meglio, senza dubbio, ma sul quale il sindaco di Lioni Yuri Gioino nutre già forti perplessità.

“Sistema Irpinia dovrebbe rafforzare l’identità socio-economica e storico-artistica dei territori, ma temo creerà dannosi duplicati rispetto alle tante iniziative già in essere (Gal, Parchi, Comuni), evitando di fare l’unica cosa che un ente provinciale avrebbe dovuto e potuto fare: razionalizzare e mettere in rete ciò che di buono c’è già sul territorio”, dice la fascia tricolore.

Sindaco, perché ha deciso di consegnarci questo sfogo?

“Perché la Provincia sta discutendo da due anni di cose nebulose. Prima c’è stato il traforo del Partenio, opera inutile e dannosa a mio avviso non solo dal punto di vista ambientale, ora c’è Sistema Irpinia. Quando ci sarebbero questioni molto più immediate e concrete sulle quali andrebbero date risposte”.

Si spieghi meglio.

Sono certo che la stessa difficoltà la vivano pure altri amministratori, ma potrei citare vari casi che riguardano il Comune di Lioni, sui quali stiamo registrando la totale assenza dell’ente provinciale. Eppure parliamo di materie di competenza di Palazzo Caracciolo, come scuola o viabilità.

Nello specifico, di cosa stiamo parlando?

Parliamo dell’istituto alberghiero “Vanvitelli”, che rappresenta un’eccellenza e per il quale da anni il Comune si fa carico della manutenzione e delle utenze, senza che la Provincia se ne curi minimamente. Una scuola superiore che non solo raccoglie iscritti, ma si distingue pure per qualità della didattica. Ma posso fare altri esempi.

Prego.

Si parla tanto di turismo. Benissimo. Ho da un anno e mezzo sulla mia scrivania la convenzione che abbiamo approvato per la messa in sicurezza e interventi di miglioramento della viabilità lungo il tratto stradale Lioni-Laceno. E’ una strada di competenza provinciale che dà accesso all’area pic-nic di Gavitoni, prima ancora di raggiungere l’altopiano, e sulla quale puntualmente ogni volta che nevica siamo costretti a intervenire perché i turisti restano bloccati. Un anno e mezzo, e mi rispondono dalla Provincia che l’attuale presidenza non ne sa nulla. Se pure fosse, faccio notare che i dirigenti sono gli stessi! Terzo esempio è la viabilità di raccordo con la Fondo Valle Sele, tra i Comuni di Lioni e Teora, dove non viene fatta alcuna manutenzione. Eppure è una strada che porta a Materdomini, altro luogo principe del turismo in Irpinia.

Qualcuno potrebbe obiettare che il suo paese non ha una spiccata vocazione turistica, di qui le sue perplessità.

Il punto è un altro. A me sembra di essere tornati indietro di trenta anni. L’ente provinciale è totalmente assente: poniamo le questioni, ma non vengono trovate soluzioni. Ho provato, senza riuscirci, a richiamare l’attenzione del presidente Biancardi per quel che riguarda il territorio di mia competenza, ma si va avanti con la logica della concessione a questo o quel riferimento. Manca totalmente la capacità di intraprendere una programmazione seria e attenta, di prospettiva: siamo fermi a quanto aveva messo in campo Gambacorta. Si limita l’azione a piccoli e inutili compiacimenti politici, ma ci sono sindaci abituati a rivendicare diritti, non a elemosinare piaceri. E al momento per Lioni la Provincia è assente.

Lei è un sindaco del Partito democratico…

Sì, e infatti auspico che il mio partito dica finalmente qualcosa a riguardo. Che pensiero ha il Pd rispetto a quello che è stato fatto, ai risultati raggiunti da questo ente provinciale? Il mio, mi pare evidente, sia negativo.

Sta avanzando una candidatura in vista del rinnovo del Consiglio provinciale?

Assolutamente no, ma spero possa esserci in futuro una Provincia attenta alle esigenze e ai problemi di tutto il territorio provinciale.

