Goleto, alla scoperta degli scavi archeologici

12 SHARES Condividi Tweet

Un importante appuntamento scientifico e culturale è previsto nell’Abbazia del Goleto giovedì 3 agosto, alle ore 19. L’abbazia è interessata dal mese di marzo scorso da una serie di lavori di restauro e di scavi archeologici in attuazione del Progetto pilota della Regione Campania, aree SNAI. L’evento è quindi l’occasione per una prima visita alla vasta area, a monte dell’Abbazia, dove sono affiorati importanti resti di antichi tessuti urbani; seguirà la pre-apertura della Foresteria dei ‘Casali’ abbaziali destinata nel prosieguo ad accogliere pellegrini, camminatori e gruppi per ritiri spirituali. Durante la visita guidata sono previsti interventi musicali a cura del m° Caterina D’Amore.

Si terrà quindi un convegno – accompagnato da una videoproiezione dei lavori in corso – dove si confronteranno la Soprintendente Raffaella Bonaudo, l’Arcivescovo Pasquale Cascio, il Sindaco di S.Angelo dei Lombardi Rosanna Repole, il Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Tarcisio Luigi Gambalonga e il Rettore dell’Abbazia Salvatore Sciannamea.

Condividi su: