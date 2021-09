Goleto, una famiglia di rifugiati afghani accolta in Abbazia

Il momento più emozionante è stato l’arrivo al Goleto delle famiglie afghane già presenti a Sant’Angelo dei Lombardi. Hanno accolto gli ultimi arrivati con il sorriso, avevano anche preparato la cena con piatti tipici. Ieri Sant’Angelo ha sei nuovi ospiti, genitori e quattro bambini. In fuga dai talebani prima, in Abruzzo per quarantena poi. Infine Napoli e quindi l’Irpinia.

Sono stati accolti nell’Abbazia del Goleto, qui resteranno per dieci giorni prima di sistemarsi in un’abitazione del centro. “E’ un piccolo paese ma ci sono le scuole e c’è un ospedale. La comunità vi accoglie con amore e solidarietà. Voi non siete soli, troverete serenità e pace“, dice il sindaco Marco Marandino. Con l’ultima famiglia sono diciassette gli afghani ospitati a Sant’Angelo in accordo con la Prefettura di Avellino e con il supporto delle associazioni.