Grottaminarda, il Comune cerca un esperto Pnrr

14 SHARES Condividi Tweet

Il Comune di Grottaminarda ha pubblicato un Avviso pubblico per la selezione di un esperto tecnico con competenza in materia di consulenza e supporto all’Amministrazione ed al RUP (responsabile unico procedimento) in fase di programmazione, di progettazione, di affidamento in appalto e/o concessione, di esecuzione e collaudo di opere pubbliche e di servizi di competenza comunale come ad esempio: edilizia pubblica, edilizia scolastica, infrastrutture, impianti a rete, anche nei rapporti con Enti finanziatori. Richiesta in particolare una comprovata specializzazione per la definizione e l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il profilo richiesto è Middle (esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni) o con profilo Junior (esperienza lavorativa fino a tre anni). L’incarico di collaborazione professionale, mediante costituzione di rapporto di lavoro autonomo, avrà una durata non superiore ai trentasei mesi.

La domanda per presentare la propria candidatura dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Ente, secondo una delle seguenti modalità:

in busta chiusa direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Grottaminarda, sito alla Via Alcide de Gasperi, Grottaminarda (AV) (in tal caso l’istanza va presentata dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 ed il martedì ed il giovedì dalle 16:00 alle 18:00); ai fini del rispetto del termine di deposito della domanda farà fede la data presente sulla ricevuta di avvenuto protocollo rilasciata dall’ufficio stesso. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Grottaminarda, Via Alcide de Gasperi, 83035, Grottaminarda (AV), ai fini del rispetto del termine di deposito della domanda farà fede la data di consegna del plico presso l’ufficio protocollo; a mezzo Posta Elettronica Certifica (PEC) personale, spedita al seguente indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it ;

Ogni altro dettaglio sulla tipologia di incarico e i requisiti richiesti può essere consultato nell’Avviso Pubblico, scaricabile dal sito istituzionale insieme al modello di domanda.

Condividi su: