Guasto Alto Calore a Cassano, strade allagate e disagi sulla rete

22 SHARES Condividi Tweet

Si rompe una condotta idrica nel territorio di Cassano Irpino e iniziano a manifestarsi i primi disagi nel circondario, con possibili blackout idrici. I video che stanno circondando in rete mostrano tutti i danni che il guasto ha procurato e procurerà inevitabilmente sulle reti di Alto Calore nelle prossime ore. La colonna di acqua alta oltre venti metri si è alzata intorno alle 14.

“Ecco le priorità del Pnrr – scrive il sindaco di Cassano, Salvatore Vecchia -. Si abbandonino i progetti di campanile e si pongano in essere azioni strategiche. Si parta dalla realizzazione di nuove reti in modo da evitare che la patria dell’acqua resti a secco”. Non è la prima volta che si assiste a un problema simile. A Cassano Irpino era già avvenuto qualche anno fa, sempre sulle condotte dell’ente idrico di Corso Europa.

Condividi su: