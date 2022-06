20 SHARES Condividi Tweet

Seminari, masterclass e concerti. Il Conservatorio di Avellino, presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala, prosegue nella sua triplice mission: didattica, ricerca e produzione artistica.

La settimana ricca di eventi si apre – martedì 7 giugno – con il quarto appuntamento de Le Scritture. Quest’anno, assieme ai laboratori sulla musica per immagini, il progetto curato dal Maestro Vincenzo Gualtieri propone una novità: una piccola rassegna cinematografica dal titolo Musica e Cinema. Si assisterà alla proiezione di film ma con tre diversi contenuti musicali: dal jazz alla musica antica, a quella contemporanea. L’introduzione alla visione e la guida all’ascolto delle musiche sarà a cura di tre docenti del Conservatorio «Cimarosa». Ad inaugurare il ciclo il celebre Round midnight (di Bertrand Tavernier). A discuterne sarà il Maestro Marco Lo Russo.

Gli incontri de Le Scritture continueranno il 10 giugno con “Musica, parola e gesto” nelle prime scritture di Raffaele Viviani. Un “viaggio” del Maestro Fiorella Taglialatela che trasporterà i presenti all’interno del variegato mondo del geniale artista partenopeo e ne indagherà la multiforme poliedricità.

Mercoledì 8 giugno (ore 15.30) l’Istituto di Alta Formazione celebra i trecento anni di tastiere ben temperate (1722-2022) con un recital dei clavicembalisti Michele Costanzo, Carla D’Onofrio, Rin Takano e Angelo Trancone, che interpreteranno preludi e fughe dal primo libro di Johann Sebastian Bach. Ad aprire la giornata sarà l’introduzione del Maestro Enrico Baiano su “Il Clavicembalo Ben Temperato: quando, cosa, come e perché”.

Dal 9 all’11 giugno spazio alla masterclass dedicata agli studenti di basso tuba ed eufonio. Coordinata dal Maestro Luigi Izzo, la tre giorni di didattica vedrà la partecipazione di Federico Bruschi. Docente della cattedra di basso tuba al conservatorio di Vibo Valentia, ha partecipato alle produzioni delle più grandi istituzioni orchestrali italiane e straniere (tra queste l’Orchestra del teatro Mariinsky di S. Pietroburgo, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Arena di Verona e Accademia alla Scala) sotto la guida di direttori come Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti e Claudio Abbado.

Giovedì 9 giugno al via la rassegna de “I Giovedì cameristici” del Conservatorio «Cimarosa», coordinata dal Maestro Antonello Cannavale. Otto appuntamenti da giugno a ottobre. Il concerto inaugurale (ore 20 – Auditorium «Vitale») dal titolo “…ed è subito Sagra!” vedrà i pianisti Gabriele de Feo, Giuseppe di Cristo, Antonio Biancaniello e Lucio Grimaldi nell’interpretazione delle tre danze da “Il Gattopardo”, per pianoforte a 4 mani, di Nino Rota. Mentre Simonetta Tancredi e Lucio Grimaldi interpreteranno e due grandi quadri, l’Adorazione della terra e il Sacrificio, de Le Sacre du Printemps di Stravinskij.

Il 10 e l’11 giugno, doppio appuntamento con “Chitarre al Cimarosa”. Adriano Walter Rullo, chitarrista svizzero e docente del Conservatorio di Avellino, da anni si esibisce come solista e con orchestra nei festival e in alcune delle più prestigiose sale da concerto d’Europa e America. Venerdì (ore 20) in occasione dell’ottavo appuntamento della rassegna internazionale coordinata dal Maestro Lucio Matarazzo, suonerà brani di Brouwer, Bach e Turina. In apertura Vincenzo Caiafa interpreterà La Serenor, La Joia, La Gaubança di Asencio; Variazioni op.9 di Sor; Cancion n. 6 di Mompou. Sabato 11 la masterclass.

