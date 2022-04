22 SHARES Condividi Tweet

“Un laboratorio di analisi pubblico o un centro prelievi dell’Asl per la città di Avellino. Torno ad interessarmi della vicenda dell’apertura di un ambulatorio di patologia clinica/punto prelievo dell’Asl che manca ad Avellino città. Una vicenda che mi è stata sollecitata più volte da cittadini del capoluogo con patologie oncologiche, cardiache ed epatiche che necessitano di continuo controllo e monitoraggio con prelievi ed esami di laboratorio. Domani al question time in Consiglio Regionale tornerò a chiedere alla Giunta un impegno per ottenere che l’Asl di Avellino apra un laboratorio di analisi pubblico o un centro prelievi in una struttura del capoluogo. Inspiegabilmente il capoluogo ne è sprovvisto.

Attualmente fare un prelievo di sangue all’Asl di Avellino non è possibile se non presso privati; oppure bisogna recarsi in strutture pubbliche in provincia, fuori dalla città di Avellino. In una situazione di pandemia come la presente è indispensabile, invece, avere la disponibilità nella città più popolosa della provincia almeno di un centro prelievi. Non sfugge a nessuno che i laboratori privati di analisi, già dalla metà di ogni mese, a causa dei tetti di spesa imposti, non possano erogare prestazioni gratuite in regime di convenzione. Quindi un riferimento pubblico per le fasce più deboli della popolazione è indispensabile. Va ricordato che lo stesso assessore al Bilancio ha recentemente rilevato che la percentuale delle prestazioni erogate dalle strutture private sia ben quattro volte superiore a quelle delle strutture pubbliche (nonostante i punti di offerta siano quasi uguali tra pubblico e privato). Alla Giunta chiedo di garantire il diritto alla salute e di ripristinare i servizi essenziali, determinando il pari accesso ad essi da parte di ogni cittadino della provincia”. Così in una nota il consigliere regionale del M5s Vincenzo Ciampi.

