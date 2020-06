16 SHARES Condividi Tweet

Lega in Irpinia verso la definizione della lista per le Regionali. Il coordinamento provinciale del partito di Matteo Salvini, che oggi sarà in visita a Mondragone, consegnerà nel pomeriggio al livello regionale i nomi degli aspiranti candidati per il Consiglio regionale per la scrematura e l’approvazione finale. In lizza tre donne e tre uomini. Sei papabili per quattro posti. Sono ore di trattative quindi in quello che attualmente è il principale player del centrodestra.

Salvatore Vecchia, sindaco di Cassano Irpino, si gioca la candidatura con l’arianese Gino Cusano e il presidente della Camera di Commercio Oreste La Stella. Tra le donne la contesa è tra l’avellinese Biancamaria D’Agostino, Marica Grande, altra esponente del Tricolle e Orsola De Stefano di Solofra. Quella di Vecchia, qualora venisse confermata, sarebbe la prima candidatura ufficiale in Alta Irpinia.

Anche sulla sponda di centrosinistra si lavora per le liste. E in particolare è nel Pd che la battaglia tra le diverse “sensibilità” si infiamma. Se tra le aspiranti di sesso femminile l’unico nome accreditato al momento è quella della presidente uscente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio, abbondano invece gli uomini. In particolare, dopo l’indicazione di Michelangelo Ciarcia, presidente Alto Calore, come possibile candidato di AreaDem (la corrente che fa riferimento all’ex senatore Enzo De Luca), resta da capire se quest’ultimo vorrà portare fino in fondo lo scontro con gli altri due compagni di partito: Livio Petitto e Maurizio Petracca. In quel caso alla segreteria regionale del Partito democratico spetterà il compito di fare sintesi.

